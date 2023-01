Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea, susține ca Moldova nu intenționeaza ca iasa din CSI, iar o astfel de decizie poate fi luata doar de popor. „CSI nu e a Federației Ruse, decizia trebuie sa aparțina poporului RM, nu trebuie sa fie o decizie luata strict politic și bazata pe emoții”, a spus acesta…

- Monsson Invest SRL se ocupa de activitati ale holdingurilor si este controlata de Emanuel Muntmark, asociat unic si administrator. Compania Monsson Invest SRL, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis, reprezentata prin administrator Emanuel Muntmark, cetatean suedez, domiciliat in Monaco, si Catalin…

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a gratiat agenti ai fortelor de securitate condamnati pentru crime comise in urma cu peste 30 de ani, iar decretul sau se aplica, potrivit expertilor juridici, celor responsabili de masacrul dintr-o inchisoare in 1992, relateaza AFP, citat de…

- CT BUS anunta publicul calator ca astazi, 15.12.2022, autobuzele liniilor 101 si 48 circula deviat, pe sensul dinspre Poarta 2: str. Mihai Viteazul ndash; str. Constantin Bratescu Piata Grivitei ndash; str. I. Gh. Duca.Potrivit CT BUS, devierea survine din cauza lucrarii de remediere a unei avarii S.C.…

- Industria auto a ajuns la cea mai inalta dezvoltare din istorie, iar masinile actuale sunt capabile de performante si ofera un grad de confort mult superior celor din urma cu numai cateva decenii. Fiecare piesa este conceputa cu grija, din materiale de calitate, astfel incat sa isi indeplineasca rolul…

- Elon Musk angajeaza un hacker celebru pentru a imbunatați Twitter. George Hotz va lucra la instrumentele de cautare ale rețelei sociale. Dezvoltatorul va lucra timp de trei luni alaturi de Musk pentru a imbunatați instrumentul de cautare al rețelei de socializare. "In ceea ce privește angajarile,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor, presedinte al UDMR, sustine ca trebuie luata cat mai repede o decizie privind un nou sistem de compensare a pretului energiei, pledand pentru o piata reglementata si pentru compensarea pretului la producatori, si nu la furnizori, asa cum se intampla in prezent. Kelemen a…