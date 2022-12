Stiri pe aceeasi tema

Radu Tudor da de pamant cu Austria dupa ce a respins aderarea Romaniei la Schengen. Tudor spune ca Austria e un stat anti-european care are interese ascunse.

Un crescator de animale, cu zeci de mii de porci și mii de hectare de teren agricol, a dat startul la o campanie-manifest, dupa ce Austria s-a opus aderarii Romaniei la Schengen.Acesta le-a trimis același mesaj tuturor contactelor pe care le avea in telefon, indemnand... Citește AICI ce CAMPANIE-MANIFEST…

Votul dat in Consiliul JAI de Austria si Olanda impotriva aderarii Romaniei la Schengen este unul irational, a declarat, joi, pentru AGERPRES, liderul Grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian.

Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa ce Romania a ratat aderarea la spațiul Schengen.

Austria a dat un vot de blam intregii Uniuni Europene, nu doar Romaniei, este de parere Paul Stanescu, secretarul general al PSD, anunța Mediafax.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat joi, la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen, ca fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci.

Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, ii indeamna pe romani sa nu mai mearga in vacanțe in Austria pentru a schia, in contextul in care Austria se opune intrarii Romaniei in Schengen, anunța b1tv.ro.

Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei".