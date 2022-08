Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Jucatoarea de tenis Giulia Pienariu din Sebeș a caștigat Trofeul Ardealului, la competiția din Targu Mureș Jucatoarea de tenis Giulia Pienariu din Sebeș a caștigat Trofeul Ardealului, la competiția din Targu Mureș In perioada in care orașul sau era in sarbatoare, tanara jucatoare de tenis din…

- In perioada in care orașul sau era in sarbatoare, tanara jucatoare de tenis din Sebeș, Giulia Pienariu a caștigat Trofeul Ardealului care a avut loc la Targu Mureș, in perioada 18-22 august 2022, sub egida Federației Romane de Tenis, categoria 1. Antrenata de Ștefan Rahovean & Radu și legitimata la…

- Jucatoarea de tenis Giulia Pienariu din Sebeș a caștigat Trofeul Ardealului, la competiția din Targu Mureș Tanara jucatoare de tenis din Sebeș, Giulia Pienariu a caștigat Trofeul Ardealului care a avut loc la Targu Mureș. Antrenata de Ștefan Rahovean și Radu, legitimata la Club Dura din Sebeș, Giulia,…

- La data de 29 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat un tanar 21 de ani, din comuna Goiești, județul Dolj, care este banuit de savarșirea unor fapte de inșelaciune și fals sub semnatura privata. Se pare ca, la data de 17 noiembrie 2021, pretinzand ca este angajat…

- In județul Hunedoara, in urma reevaluarii lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar, rata de promovare a crescut la 80,51 %, cu 3,94% fața de cea inițiala (76,57%). Anul acesta, numarul total al…

- Sportiva de pe litoral a obtinut pana acum doua medalii la intrecerea continentala.Jucatoarea constanteana de tenis de masa Elena Zaharia, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo;, a obtinut a doua sa medalie la Campionatul European de juniori, intrecere care se disputa in Serbia, la Belgrad.Dupa argintul din…

- Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale din județul Alba la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astazi, 1 iulie, in centrele de examen și pe site-ul dedicat, www.bacalureat.edu.ro . Rata de promovare (absolvenți din promoția…

- Pompierii militari și echipaje de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud au intervenit la un accident rutier grav produs pe DN 17 D, pe raza localitații Sasarm, comuna Chiuza. In accident au fost implicate doua mașini in care se aflau cinci persoane, dintre care una a ramas incacerata. In…