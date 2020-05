Stiri pe aceeasi tema

- Madrid, 26 mai /Agerpres/ - Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza (locul 16 WTA) spune ca nu era pregatita pentru perioada de intrerupere a competitiilor cauzata de pandemia de coronavirus si mentioneaza ca acest interval de timp te poate duce cu gandul la momentul cand ''vei agata…

- Roger Federer a declarat ca nu se antreneaza in aceasta perioada, deoarece considera ca nu este necesar acest lucru. El considera, totodata, ca majoritatea competitiilor de tenis nu se vor relua prea curand. „Nu ma antrenez in aceasta perioada, pentru ca, sincer, nu vad rostul. Sunt multumit de starea…

- Roger Federer a declarat ca nu se antreneaza în aceasta perioada, deoarece nu considera necesar, subliniind ca, în opinia sa, competitiile de tenis nu se vor relua prea curând.Federer a discutat, prin videoconferinta, cu Gustavo Kuerten, în cadrul evenimentului «Vencendo…

- Naomi Osaka lupta cu demonii interiori in perioada carantinei, ocupandu-se de introspectie si incercand sa depaseasca timiditatea sa paralizanta, scrie Reuters despre jucatoarea japoneza de tenis ce a castigat doua turnee de Mare Slem.Sezonul de tenis a fost suspendat la inceputul lunii martie…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre problemele financiare intampinate de antrenorii de tenis in aceasta perioada, deoarece pandemia a dus la intreruperea tuturor competitiilor sportive, anunța MEDIAFAX.Pandemia a provocat intreruperea tuturor competitiilor sportive, inclusiv…

- Kirsten Flipkens, 34 de ani, locul 77 WTA, a fost amendata de autoritațile belgiene, dupa ce a trecut ilegal granița cu Olanda, in plina pandemie de coronavirus, informeaza Het Laatste Nieuws. Incidentul a avut loc vineri, cand sportiva și-a planificat o cursa cu bicicleta, pe o distanța de 130 de kilometri.…

- In plina pandemie de coronavirus, jucatoarea canadiana de tenis Eugenie Bouchard, 26 de ani, 328 WTA, a aprins imaginația celor care ii urmaresc postarile de pe rețelele sociale.Fara un prieten stabil alaturi, fostul numar 5 mondial (octombrie 2014) i-a facut pe fanii ei sa innebuneasca cu un mesaj…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Doha, dotat cu premii in valoare totala de 2.939.695 dolari, unde o va avea ca adversara pe cehoaica Petra Kvitova, castigatoarea trofeului in 2018. Joi, in sferturile…