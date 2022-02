Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Daiana Iastremska a postat un mesaj pe Instagram, in care spune ca a petrecut doua nopti in parcarea subterana din Odesa, si ca parintii ei au decis ca ea si sora ei sa paraseasca Ucraina, cu orice pret, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dayana Yastremska, jucatoare de tenis in varsta de 21 de ani, a ajuns in Romania dupa ce a parasit vineri Odesa, unul din orașele ucrainene unde au fost raportate explozii. Sportiva a fugit din calea razboiului impreuna cu sora ei mai mica, dar a fost nevoita sa iși lase parinții in urma.

- Dayana Yastremska (21 de ani, 120 WTA), jucatoare ucraineana de tenis, a transmis un mesaj sfașietor. A fugit din calea razboiului de la Odesa, a ajuns pe teritoriul Romaniei, dar și-a lasat in urma parinții. Dayana Yastremska și sora ei mai mica au reușit sa fuga din Ucraina. Jucatoare de tenis a…

- Unul dintre cei mai cunoscuți artiști in Romania este captiv in capitala ucraineana Kiev. Controversatul milionar nu a reușit sa gaseasca un mijloc de transport care sa-l ajute sa revina in Romania, de cand Rusia a invadat Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie. Despre cine este vorba. A fost…

- Este aglomeratie in aceasta dimineata in Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, judetul Tulcea, acolo unde zeci de persoane din Ucraina au ajuns pentru a trece granita in Romania. Oamenii fug din calea razboiului si cauta adapost in tara noastra pana cand pericolul va trece si se vor putea intoarce…

- Presa ucraineana a dat publicitatii imagini de la punctul de trecere Porubne, aflat la granita dintre Ucraina (zona Cernauti) si nordul Romaniei (Siret). In fotografii si clipuri se observa sute de oameni care asteapta sa treaca frontiera.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi.Astefl, mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe…

