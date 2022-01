Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Anca Alexia Todoni, in varsta de 17 ani, s-a calificat, sambata, in turul doi al probei de simplu junioare de la Australian Open. Todoni a trecut in primul tur de australianca Roisin Gilheany, beneficiara unui wild card, scor 6-1, 6-4, in 63 de minute.In turul doi,…

- Jucatoarea de tenis britanica de origine romana Emma Raducanu (19 ani, 18 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Campioana de la US Open 2021 s-a oprit in turul al doilea, dupa ce…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 38 WTA) s-a calificat in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda a doua, romanca a invins-o, joi, 20 ianuarie, in doua seturi, scor…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) a ratat calificarea in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In runda a doua, romanca a fost invinsa, miercuri, 19 ianuarie, in doua seturi, scor…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va avea adversara pe Beatriz Haddad Maia (Brazilia; 25 ani, 83 WTA) in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In primul tur, brazilianca a avut…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 64 WTA) s-au calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. In runda inaugurala, romanca a invins-o, marti, 18 ianuarie, in trei seturi, scor 2-6, 7-5, 6-3,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 69 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, romanca a invins-o, luni, 17 ianuarie, in doua seturi,…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse (24 ani, 72 WTA) s-a calificat in turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. In runda inaugurala, luni, 17 ianuarie, romanca a invins-o, in doua seturi,…