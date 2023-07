Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii, informeaza AFP, relateza Agerpres. Vondrousova…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in fata tunisiencei Ons Jabeur.

- Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua sa finala de Mare Slem, dupa cea pierduta in 2019 la Roland Garros in fata lui Ashleigh Barty, dar nu castigase decat doua meciuri pe iarba in cariera sa pana la participarea la Wimbledon anul acesta.La randul ei, Ons Jabeur se afla in cautarea…

- Marketa Vondrousova (24 de ani, numarul 42 WTA) a invins-o pe Ons Jabeur (28 de ani, numarul 6 WTA), scor 6-4, 6-4, și este noua campioana de la Wimbledon. Cehoaica a spart gheața in turneele de Grand Slam și a caștigat un pariu inedit cu antrenorul Jan Mertl. Marketa Vondrousova este prima care nu…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova a produs marea surpriza a turneului de tenis de la Wimbledon și a caștigat trofeul, impunandu-se in finala in fața tunisiencei Ons Jabeur. Este pentru prima data in cariera cand Vondrousova cucerește un titlu de Grand Slam (miza cu atat mai mare cu cat și pentru Jabeur…

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii, informeaza AFP.Vondrousova, in varsta de 24…

- Marketa Vondrousova a caștigat Wimbledon 2023, dupa o finala scurta cu Ons Jabeur. Cehoaica s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, dupa doar o ora și 22 de minute de joc. Ea a devenit, astfel, prima jucatoare din Era Open care se impune pe iarba londoneza fara a fi cap de serie. De partea cealalta, Ons Jabeur…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut marti, in sferturile de finala, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial si principala favorita, in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2. Elina Svitolina, la un moment dat…