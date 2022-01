Stiri pe aceeasi tema

- Alize Cornet, care tocmai a disputat primul ei sfert de finala la un Grand Slam dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep la Australian Open, va publica un roman în primavara, a dezvaluit ea, duminica, într-un interviu pentru Nice Matin, informeaza AFP.Autoare deja a autobiografiei, intitulata…

- Simona Halep a felicitat-o pe Ashleigh Barty dupa ce lidera mondiala, favorita a fanilor și prietena a romancei, a caștigat titlul de la Melbourne. “Felicitari, prietena mea! Uimitoare performanța! Sunt atat de fericita pentru tine”, a scris Halep pe Instagram.​ Ashleigh Barty și-a respectat statutul…

- Jucatoarea franceza de tenis Alize Cornet a fost eliminata, miercuri, in sferturi la Australian Open, de americanca Danielle Collins. Ea a spus ca nu s-a ridicat la nivelul meciului, apreciind ca nu a gestionat bine victoria din optimi, cand a trecut de Simona Halep, conform news.ro. "Nu am…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a saptea favorita, cu 5-7, 6-3, 6-3, luni, la Melbourne, in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cirstea (31 ani, 38 WTA), care si-a egalat cea mai buna performanta a sa de la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Melbourne de sportiva franceza Alize Cornet (61 WTA), in 3 seturi, cu 6-4, 3-6, 6-4, dupa 2 ore și 35 de minute de joc. Dupa acest meci Simona H

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, joi, dupa ce a invins-o pe Beatriz Haddad Maia, ca a fost aproape de cel mai bun tenis al ei in acest meci. Intrebata ce a mancat de cand a ajuns in Australia de a castigat șapte meciuri la rand Halep a raspuns: “Mananc acelasi lucru de cand am venit…