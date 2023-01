Sabalenka (24 ani) s-a impus dupa un meci de doua ore si jumatate, ea reusind nu mai putin de 17 asi, facand insa si 7 duble greseli, in timp ce Ribakina a avut 9 asi si a comis o singura dubla greseala. Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (5 WTA, favorita nr. 5) a castigat sambata titlul la simplu feminin la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o in finala, in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-4, pe kazaha Elena Ribakina (25 WTA, favorita nr. 22). Este primul sau trofeu intr-un turneu de Mare Slem. Sabalenka (24 ani) s-a impus dupa un meci de doua ore si jumatate,…