- Dinamo București și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I de fotbal, a doua din returul sezonului regulat. Runda va continua, duminica, 18 ianuarie, cu alte trei jocuri: FC Argeș-Gaz Metan Mediaș (ora 14.30) Sepsi Sf.Gheorghe-CFR…

- Naționala de futsal a Romaniei se pregatește, incepand de astazi, la Timișoara, in vederea campaniei de calificare pentru Campionatul European din 2022 din Olanda. Selecționata tricolora face parte din grupa a 4-a preliminara și va susține primele meciuri la 28 ianuarie, la Timișoara și in data de 4…

- FR Baschet a anuntat, miercuri, lotul convocat pentru partidele din Cehia si Italia, din preliminariile EuroBasket2021, programate in ”bula” de la Istanbul. Intre jucatoarele convocate se numara si doua debutante, care au doar 17 si 18 ani. Lotul se va reuni in 29 ianuarie, potrivit news.ro.…

- Sepsi SIC Sf. Gheorghe a invins-o pe CSM Oradea, scor 148-14, in Liga Naționala de baschet feminin. Duelul dintre Sepsi și CSM Oradea se anunța dezechilibrat din start. Daca formația din Sf. Gheorghe este cea mai buna din țara, cu 4 titluri consecutive caștigate, incepand cu sezonul 2015/2016, oradencele…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa, marți seara, la Kolding (Danemarca), de reprezentativa Olandei cu scorul de 35-24, in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Laszlo cu 7 goluri și Anca Polocoșer, cu 6 reușite, au fost cele mai bune marcatoare ale echipei țarii noastre,…

- Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei, cu scorul de 90-68 (27-15, 24-16, 12-17, 27-20), vineri seara, la bula securizata de la Riga (Letonia), in Grupa D a preliminariilor Campionatului European - EuroBasket 2021. Tricolorele, fara o serie de jucatoare importante,…

- Formația covasneana a terminat, sambata seara, la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, cu AFC Hermannstadt, intr-un meci din cea de-a 10-a etapa a Ligii I de fotbal. Sespi OSK a deschis scorul, in minutul 58, prin Claudiu Petrila, insa sibienii au egalat dupa doar trei minute prin spaniolul David…

- Noul sezon competițional la baschet fete va debuta cu turneele preliminare din Cupa Romaniei, programate in perioada 2-4 noiembrie. In grupa A au fost repartizate CSM Satu Mare, Agronomia București, KSE Tg.Secuiesc și CSM Alexandria, partidele urmand sa aiba loc in Sala Sporturilor din Satu Mare. Grupa…