Jucăriile sexuale, o afacere de 50 de miliarde de euro Hotarat, jucariile sexuale devin din ce in ce mai emancipate. In urma cu cateva saptamani, brandul de lux pentru adulți Lelo a facut echipa cu gigantul modei Diesel pentru a oferi doua produse intime in culorile companiei italiene. Iar anul trecut, compania britanica Lovehoney a primit chiar onoruri de la Regina Elisabeta a II-a prin prestigioasa […] The post Jucariile sexuale, o afacere de 50 de miliarde de euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In calitate de vlogger de calatorie și influencer in rețelele sociale, Christina Galbato a primit o mulțime de mesaje de la urmaritorii ei online, inclusiv intrebarea “Cum pot sa fac ceea ce faci tu?”. De aceea, Galbato a lansat „The Influencer Bootcamp”, 20 de ore de lecții preinregistrate despre…

- Florin Citu a afirmat ca sunt 24 de jaloane de indeplinit de catre ministere, in cadrul PNRR, iar trei au fost deja indeplinite, in perioada in care era el premier, doua la ;inisterul de Finante si unul la ANAP. ”Nu stiu daca sunt in intarziere, exista un comitet interministerial, eu am atras atentia…

- Guvernul se pregatește sa acorde ajutoare de stat și granturi totalizand aproape 1,3 miliarde de euro Complexului Energetic Oltenia S.A. O decizie in acest sens ar putea fi luata in cadrul ședinței de Guvern din aceasta seara. Conform unui proiect de ordonanța de urgența, Ministerul Finantelor va fi…

- Apollo Global Management este in discuții preliminare, pentru a fuziona platforma Yahoo Sports cu o companie de pariuri sportive. Apollo este o firma de capital privat care a achiziționat Yahoo de la Verizon, anul trecut, pentru 5 miliarde de dolari.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți, 8 martie, ca 6 ministere, este vorba despre Ministerul Transporturilor, Ministerul Sanatații, Ministerul Energiei, Ministerul Mediului, Ministerul Familiei și Ministerul Muncii au semnat acordul de finanțare prin care vor putea sa depuna proiecte și vor putea…

- In interiorul depozitului de 130.000 de metri patrați al Liquidity Services din Garland, Texas, culoarele sunt pline de produse returnate de la Amazon, Sony, Target, Home Depot sau Wayfair, toate in proces de lichidare. Piața de lichidare s-a dublat din 2008, ajungand la 644 de miliarde de dolari in…

- In timp ce Prințul Harry pastreaza tacerea in legatura cu decizia buncii sale de a o numi pe Camilla "regina consoarta" atunci cand Prințul Charles va fi rege, Prințul William a sprijinit-o pe Regina Elisabeta.