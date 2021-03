Peste 200 de jucarii din plus care au fost lasate de cetateni in ultimele zile, pe o bordura din fata Primariei Arad, in semn de protest fata de moartea unui caine care s-ar fi imbolnavit dupa ce a fost sterilizat in adapostul municipalitatii, vor fi donate copiilor nevoiasi din judet. Initiatorii campaniei prin care au fost lasate jucariile in fata Primariei Arad au facut un apel la asociatii de caritate sa le ridice si sa le ofere copiilor proveniti din familii fara posibilitati. Aradeanca Daniela Sanda Streinu, voluntara si membra a Asociatiei "Progresson", a raspuns apelului si a ridicat peste…