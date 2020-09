Jucăriile care au stabilit record de vânzări în pandemie Jucariile au devenit extrem de importante in perioada izolarii, la nivel mondial. Potrivit specialiștilor in domeniu, unele dintre aceste jucarii au inregistrat un boom la vanzari, pe pandemie. Este cazul jucariilor Lego: vanzarile au crescut cu 14% in prima jumatate a acestui an. In conditiile in care familiile izolate la domiciliu in perioada carantinei au petrecut mai mult timp jucandu-se. Potrivit Reuters, in timp ce vanzarile catre consumatori au crescut cu 14% in primul semestru, veniturile companiei s-au majorat cu doar 7%, pana la 15,7 miliarde coroane daneze (2,5 miliarde dolari). Diferenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

