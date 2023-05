Stiri pe aceeasi tema

- N.D. In perioada 25-26 mai, la Ploiești va avea loc ”Festivalul Ținutului Vinului – Vin din Prahova”. Evenimentul va fi gazduit de Sala Coloanelor din incinta Palatului Culturii din Ploiești, fiind organizat de Consiliul Județean Prahova, Camera de Comerț și Industrie Prahova și Muzeul Județean de Științele…

- Dino Parc Rașnov, cel mai mare parc cu dinozauri din S-E Europei, a caștigat premiulDestinația Anului 2023 la categoria „Parcuri de distracție și aventura”. Acesta imbogațeștepalmaresul Dino Parc Rasnov, care este situat in top 50 destinatii pentru copii si familiidin Europa si in top 10 cele mai vizitate…

- Cea de-a 19-a ediție a Nopții Muzeelor va avea loc loc anul acesta sambata, 13 mai. Echipa Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» se pregateste cu nenumarate evenimente atractive. „Vor fi alaturi de noi tineri voluntari de la Colegiul de Arte Baia Mare și American International School…

- Muzeul Național al Bucovinei, in parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, organizeaza joi, 6 aprilie 2023, ora 14, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expoziției Ceasuri istorice. Cele 119 de piese de colecție din expoziție, reprezentand…

- Desfașurata duminica, 26 martie, in Sala Sporturilor din Baia Mare, evenimentul caritabil dedicat lui Florin Zaharie, omul fara antebrațe, a fost o reușita. Va reamintim ca acesta are nevoie de doua proteze bionice in valoare de 65.000 euro bucata. ”Aproximativ 1000 de oameni s-au unit in cadrul acestui…

- Se anunța o degustare cu totul speciala, joi, 23 martie 2023, la Muzeul Județean din Bistrița. Invitat special: destupatorul de minți / artistul Ion Barbu. „DESTUPATORUL DE MINȚI” vine la Muzeul Județean din Bistrița, joi, 23 martie de la ora 18.00. „Haideți sa-l intalniți! Va garantam un spectacol…

- In imaginile postate pe Facebook se vede cum politistii ii cer soferului sa coboare din cabina TIR-ului, insa acesta se opune, astfel ca este dat jos de agenti, potrivit news.ro.”Pana in acest moment s-a incercat si de vorba buna, nu a functionat! Probabil era influentat de alcoolul pe care il avea…

- SGA Mureș a publicat imagini fotografiate azi dupa ce nivelul raului Mureș a scazut considerabil fața de zilele trecute. Peisajul e dezolant. "Fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume!" "Mulțumim" cetațenilor riverani raului #Mureș de pe sectorul din amonte de Barajul de Priza nr 1 Targu-Mureș,…