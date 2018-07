Stiri pe aceeasi tema

- Daca și ție iți place și obișnuiești sa il mananci de fiecare data cand ieși in parc sau mergi la mare, iata ce beneficii are asupra sanatații. Este bogat in fibre Porumbul (tanar) este sursa importanta de fibre. Consumul zilnic de fibre ajuta la menținerea sub control al nivelului…

- Orezul contine proteine, lipide si glucide, respctiv cea mai mare cantitate de amidon din randul tuturor cerealelor. Proteinele din orez sunt net superioare altor tipuri de proteine, pentru ca contin aminoacizi esentiali. Una dintre marile lui calitati este ca se digera extrem de usor. Acesta este…

- Rațușca de plastic, galbena și haioasa, cu care face baie orice copilaș pare o jucarie inofensiva – dar in realitate are bacterii, care ar putea sa provoace boli grave, chiar mortale! Ele se inmulțesc in voie pe ea, arata un studiu al Swiss Federal Institut of Aquatic Science and Technology, informeaza…

- Bibliobuzul Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba va fi prezent in data de 31 iunie 2018, in mijlocul copiilor din Alba Iulia pentru a sarbatori impreuna Ziua Internaționala a Copiilor. Derulate sub sloganul campaniei de donații ,,Jucarii și carți pentru copii”, activitațile ce vor avea loc cu acest…

- Avantajele gumei de mestecat Scade nivelul de stres Guma de mestecat incetinește producția de cortizol, hormonul stresului. Se pare ca nivelul hormonului cortizol scade cu 16% la persoanele care obișnuiesc sa mestece guma. Mai mult, cresc șansele de relaxare și de concentrare. Reduce…

- Capsunile sunt cele mai periculoase fructe, din punct de vedere al alergiilor. Sunt bogate in antioxidanti, insa, pe cat sunt de apetisante si gustoase, pe atat sunt de periculoase. Medicii nu recomanda capsuna in alimentatia copilului mai mic de un an, deoarece este un fruct cu un ridicat potential…

- Sute de copii cu arsuri grave și foarte grave ajung anual in Clinica de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Reconstructiva de la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, condusa de profesor doctor Dan Enescu. Arsura este cea mai mare urgenta medico-chirurgicala, este cel mai mare accident care i se poate intampla…