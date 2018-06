Stiri pe aceeasi tema

- Jocuri si jucarii cu eroii din filme, jucarii eco realizate din lemn, jocuri software care transpun copiii in realitatea virtuala - pe piata romaneasca de profil oferta devine tot mai variata, producatorii si comerciantii raportand an de an rezultate financiare in crestere. 1 iunie reprezinta unul dintre…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat miercuri, la evenimentul de inaugurare a statiei de irigare SRP Haret, ca pentru refacerea sistemului de irigatii pana in 2020 ministerul dispune de peste 1 miliard de euro, din care a cheltuit pana in prezent doar 70 de milioane. Ministrul…

- Un centru de colectare de jucarii si imbracaminte s-a deschis in magazinul Winmarkt din Galati. Organizatorii actiunii isi propun sa stranga cel putin 500 de kilograme de haine si jucarii in cele doua saptamani ale campaniei, pe care le vor distribui apoi catre 1.000 de familii nevoiase de pe raza…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), prin care tara noastra primeste finantare de un miliard euro, suma care va fi folosita pentru proiecte de transport.

- Politistii telormaneni nu iarta nimic. De Paste au dat amenzi pe banda rulanta. Cele mai multe au fost aplicate șoferilor. Valoarea totala a sancțiunilor aplicate este de 104.965 de lei. Un Paște ”productiv” pentru politistii teleormaneni. In cele trei zile de sarbatoare, oamenii legii au dat amenzi…

- Politia spaniola l-a arestat, in orasul Alicante (sud-estul Spaniei), pe liderul unei grupari infractionale implicate in atacurile informatice Carbanak si Cobalt impotriva a peste 100 de institutii financiare din intreaga lume, a anuntat luni organizatia europeana de politie Europol, intr-un comunicat…

- Femeile diagnosticate cu cancer la san din Grupul de Suport "Violeta" din Timisoara confectioneaza jucarii sub indrumarea unui artist plastic. Inainte de Paste, le vor darui copiilor internati la sectia de Oncologie de la Spitalul "Louis Turcanu".

- In 2017, Primaria Campina a achiziționat 250 coșuri stradale de gunoi in valoare totala de 40.311 lei. Pentru 2018, de la bugetul local, pentru achiziționarea de noi coșuri de gunoi s-au alocat 60.000 lei. Adica 100.000 lei in doi ani. Adica, un miliard de lei vechi. Nu-i, totuși, cam mult? Este adevarat…