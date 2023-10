Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12 octombrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, 645.000 bucați brichete de buzunar , bunuri susceptibile…

- Bunurile au fost retinute iar valoarea acestora, in situatia in care ar fi fost comercializate pe piata la pret de vanzare cu amanuntul al unui produs original, este de aproximativ 1.300.000 lei. In data de 12 octombrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Directia…

- In data de 11 octombrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, 6.500 jucarii din plastic marca „TRANSFORMERS”,…

- In data de 05 septembrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, 5.940 seturi jocuri design ,,LEGO’’ și 2.760…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Republica Moldova, 200 bucați mașinuțe pentru copii, model „MERCEDES-BENZ”, bunuri…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud, au descoperit intr-un container sosit din China, aparținand unei societați comerciale din Republica Moldova, 604 seturi jocuri de constructie, din material plastic, design marca „LEGO”. Bunurile sunt susceptibile a aduce atingere …

- ”In data de 27 iulie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina, 500 bucati ceasuri marca design ,,APPLE’’, bunuri…

