Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj al reginei Elisabeta a II-a a, care marcheaza accederea sa la tron in 1952, abordeaza direct problema nerezolvata a viitorului titlu al ducesei de Cornwall. Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand…

- La 6 februarie 2022 se implinesc 70 de ani de la proclamarea si de la incoronarea printesei mostenitoare Elisabeta, in urma decesului tatalui sau, regele George al VI-lea (1936-1952), sub numele de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

- Un mesaj al reginei Elisabeta a II-a a, care marcheaza accederea sa la tron in 1952, abordeaza direct problema nerezolvata a viitorului titlu al ducesei de Cornwall. Regina Elisabeta a II-a a declarat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa fie cunoscuta sub numele de regina consoarta atunci cand…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat într-un mesaj adresat natiunii sâmbata, în ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, ar trebui sa fie regina consoarta atunci când printul o va urma la tron, transmite AFP, citata de Agerpres..Suverana,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a declarat, intr-un mesaj adresat natiunii in ajunul Jubileului sau de Platina, ca sotia fiului ei Charles, Camilla, ar trebui sa fie regina consoarta atunci cand printul o va urma la tron, a transmis AFP. Suverana, in varsta de 95 de ani, si-a exprimat aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a implinește duminica, 6 februarie 2022, 70 de ani de domnie, adica celebreaza Jubileul de Platina. De șapte decenii iși face datoria fața de zecile de milioane de cetațeni de pe tot globul pentru care este șef de stat. In timpul domniei sale, lumea s-a schimbat intr-un mod radical, dar…

- Regina Elisabeta a II-a (95 de ani) isi sarbatoreste, pe 6 februarie, Jubileul de Platina. Ajunsa la 70 de ani petrecuti pe tron si fiind cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, Elisabeta e din multe puncte de vedere cel mai de succes export britanic.

- Sarbatoare mare la Palatul Buckingham! Britanicii sunt invitați sa faca ceva anume in cinstea Reginei. Intreaga serie de evenimente va avea loc in perioada cuprinsa intre 2 – 5 iunie pentru a marca Jubileul de Platina a conducatoarei lor. Jubileul de Platina al Reginei Elisabeta in 2022: britanicii…