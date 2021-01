JTI continuă să fie Angajator de Top, chiar și în criză JTI Romania a fost recertificata Top Employer (Angajator de Top) pentru a opta oara la rand, situandu-se in top trei printre companiile premiate pe plan local. Institutul Top Employers a evaluat practicile JTI referitoare la resurse umane și cultura organizaționala, recunoscand condițiile excelente asigurate angajaților, chiar și in actuala criza fara precedent. „Este o realizare extraordinara sa primim acest premiu, in vremurile dificile pe care le traversam. Pe durata pandemiei, am pus pe primul loc siguranța și starea de bine a oamenilor, reușind sa-i protejam pe cei 1.200 de angajați de concedieri… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

