Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 14 iunie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 5 Poliție pun in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in București, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari privind savarșirea infracțiunii de inșelaciune.In fapt, in perioada 2021…

- JPMorgan Chase & Co a acceptat, in principiu, sa soluționeze un proces colectiv cu o victima a lui Jeffrey Epstein, a anunțat banca intr-o declarație. JP Morgan Chase a fost de acord sa soluționeze un proces de acțiune colectiva cu o victima a lui Jeffrey Epstein. Banca a dezvaluit aceasta mișcare intr-o…

- Incidentul șocant a avut loc pe 18 mai, intr-un autobuz operat de Charlotte Area Transit System (CATS), statul american Carolina de Nord, dupa ce un pasager i-a cerut șoferului sa opreasca intre stații, iar acesta n-a facut-o, relateaza ABC News.In filmarea lansata vineri, 26 mai, de CATS, pasagerul,…

- Cel puțin o persoana a fost ucisa intr-un schimb de focuri de arma care a avut loc la pranz intr-o cladire medicala dintr-o zona comerciala aglomerata din Atlanta, iar suspectul inarmat era inca in libertate, a anunțat miercuri, 3 mai, poliția americana, potrivit Reuters.Poliția, care a precizat ca…

- Potrivit sursei citate, anchetatorii au stabilit ca, la data de 17 aprilie, in jurul orelor 07:15, persoana vatamata, in varsta de 27 de ani, se afla impreuna cu o alta persoana intr-un loc amenajat de oamenii strazii pentru dormit, langa un bloc din municipiul Oradea. Cei doi, care se aflau sub influenta…

- Potrivit sursei citate, anchetatorii au stabilit ca, la data de 17 aprilie, in jurul orelor 07:15, persoana vatamata, in varsta de 27 de ani, se afla impreuna cu o alta persoana intr-un loc amenajat de oamenii strazii pentru dormit langa un bloc de pe strada Salcamilor din municipiul Oradea. Cei doi,…