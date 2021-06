Banca s-a numarat printre numeroasele corporatii care au intrerupt donatiile politice dupa revoltele de la Capitoliu din 6 ianuarie, soldate cu victime, cand sustinatorii fostului presedinte Donald Trump au incercat sa opreasca Congresul sa certifice alegerile. Cateva ore mai tarziu, 147 de republicani, marea majoritate a acestora in Camera Reprezentantilor, au votat pentru anularea rezultatului votului din Colegiul Electoral, despre care Trump a sustinut in mod fals ca a fost afectat de frauda. In urma unei evaluari, JPMorgan Chase, cea mai mare banca din SUA, va relua luna aceasta donatiile,…