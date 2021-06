Stiri pe aceeasi tema

- Canada a inregistrat cea mai mare temperatura din istoria sa, in contextul in care vestul tarii si nord-vestul Statelor Unite sunt afectate de un val de caldura fara precedent. In vestul Statelor Unite, temperatura aerului nu a fost niciodata atat de ridicata. Locuitorii din cel mai mare oras din Oregon,…

- JPMorgan Chase & Co deține in jur de 500 de miliarde de dolari cash, ceea ce o plaseaza in pozitia de a beneficia de pe urma cresterii dobanzilor, a anunțat directorul general Jamie Dimon. „Am stocat din ce in ce mai mult numerar, asteptand oportunitatile de a investi la dobanzi mai mari. Asa ca bilantul…

- JPMorgan Chase, cea mai mare banca din Statele Unite, ”a strans cash” in loc sa il utilizeze pentru a cumpara titluri ale Trezoreriei sau alte investitii, din cauza probabilitatii mari a unei inflatii mai ridicate, care va obliga Rezerva Federala sa creasca dobanzile, a declarat luni directorul general…

- Banca s-a numarat printre numeroasele corporatii care au intrerupt donatiile politice dupa revoltele de la Capitoliu din 6 ianuarie, soldate cu victime, cand sustinatorii fostului presedinte Donald Trump au incercat sa opreasca Congresul sa certifice alegerile. Cateva ore mai tarziu, 147 de republicani,…

- Antrenorul echipei Atalanta Bergamo, Gian Piero Gasperini, banuit ca a intrerupt un control antidoping in afara competitiei vizand unul dintre jucatorii sai, va putea incheia sezonul pe banca tehnica, deoarece tribunalul antidoping nu a dat nicio decizie din cauza unui viciu de procedura, potrivit…

- Pompierii din Rm. Valcea au fost chemați duminica intr-un parc din oraș pentru a interveni la un accident intr-un loc de joaca, scrie Observator News. Potrivit ISU Valcea, fetița și-a prins doua degete intr-o banca facuta din metal, in parcul de joaca de pe strada Republicii din Ramnicu Valcea. La fața…

- Purtatorul de cuvant al bancii americane de investitii JP Morgan a confirmat pentru AFP ca urmeaza sa finanteze proiectul Super Ligii Europene de fotbal, fara a face alte comentarii, potrivit news.ro Conform surselor lequipe.fr, suma prevazuta in acordul dintre banca si cluburile fondatoare…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș organizeaza proiectul „Adopta o gradina in satul de pe deal”. Maramureșenii sunt invitați sa participe la lucrarile de ingrijire și infrumusețare ale curților și gradinilor casuțelor din Muzeul Satului, informeaza Mediafax. Proiectul…