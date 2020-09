Stiri pe aceeasi tema

- Banca americana JPMorgan Chase este aproape de o intelegere prin care va plati o amenda de aproape 1 miliard de dolari pentru a pune capat unei investigatii pentru o potentiala manipulare a unor piete de capital, potrivit CNBC. Intelegerea dintre JPMorgan si mai multe agentii americane ar putea fi semnata…

- TikTok si compania ByteDance Ltd., care detine aplicatia, au cerut unei curti de justitie americane sa blocheze decizia administratiei Trump de a interzice aplicatia chineza, informeaza Bloomberg, citat de news.ro. Plangerea la adresa ordinului executiv emis de presedintele Donald Trump a fost depusa…

- Cautarile pe Google privind simptomele gastrointestinale au prezis o creștere a numarului de cazuri de coronavirus cateva saptamani mai tarziu, susțin cercetatorii de la Massachusetts General Hospital, conform Bloomberg. Oamenii de știința au comparat cautarile pe Google legate de pierderea gustului,…

- Creditele prin programul ”Noua Casa” pot fi accesate incepand de azi, 11 septembrie 2020, și prin cele peste 1.000 de unitați teritoriale ale CEC Bank, instituția de credit cu cea mai extinsa rețea din Romania. Oferta Noua Casa a CEC Bank prevede o rata a dobanzii de 4,31% la lei (IRCC + marja fixa…

- Prototipul XB-1 va fi prezentat de Boom la inceputul lunii octombrie 2020, in cadrul unui eveniment online de lansare, cu inginerii, pilotii de test si managerii proiectului. Este un model 1:3 al aeronavei supersonice pe care Boom o dezvolta in prezent, numit Overture, menit sa functioneze in viitor…

- Comisarii de la ANPC au constatat ca Raiffeisen Bank nu informa in prealabil consumatorul despre viitoarele costuri ale produsului financiar. scrie News.ro”In data de 24.06.2020, Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat in Dosarul nr. 34552/299/2017, respingand definitiv contestatia depusa de Raiffeisen Bank…

- Tribunalul Bucuresti a respins definitiv contestația depusa de Raiffeisen Bank Romania impotriva amenzii de 50.000 de lei aplicata de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) pentru practici comerciale incorecte, informeaza un comunicat ANPC.Cazul a inceput cu apariția…