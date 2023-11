Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Rapid are loc pe 5 noiembrie, pe Arena Naționala. Roș-albaștrii anunța ca au vandut deja 12.000 de bilete online. FCSB a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Rapid pe 19 octombrie, online. Deja s-au dat 12.000 la duelul de pe 5 noiembrie, din etapa #15 din SuperLiga. Partida se va juca…

- Elias Charalambous a facut un anunt despre accidentarea lui Florinel Coman din meciul FCSB – FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul vicecampioanei a venit cu explicatii la finalul partidei de pe Arena Nationala. FCSB a ratat sansa de a se distanta la sase puncte de CFR Cluj,…

- Elias Charalambous, mesaj pentru jucatori dupa FCSB – U Cluj 2-2. Tehnicianul vicecampioanei a tras un semnal de alarma dupa partida de pe Arena Naționala. Partida dintre FCSB și U Cluj a inchis etapa a 11-a din Liga 1. Meciul de pe Arena Naționala a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous,…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa meciul Dinamo – FCU Craiova, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. „Cainii” au cedat la revenirea pe Arena Nationala, in fata a 10.000 de fani. Dupa infrangerea cu Rapid (0-4), jucatorii lui Burca au cedat si in fata Craiovei lui Mititelu. Au ramas cu o […] The…

- Helmut Duckadam nu crede ca FCSB se va bate la titlu! Eroul de la Sevilla e de parere ca batalia pentru castigarea campionatului se va da intre Rapid si CFR Cluj. Helmut Duckadam, care a fost in trecut in staff-ul FCSB, considera ca echipa patronata de Gigi Becali are mari probleme in ceea ce priveste…

- Marius Lacatus, reactie dura dupa ce a aflat ca FCSB va juca meciul cu Universitatea Craiova in Ghencea. Dupa meciurile cu CFR Cluj si Nordsjaelland, in care FCSB a jucat cu stadionul plin, echipa lui Elias Charalambous va reveni pe stadionul Steaua. Partida cu Universitatea Craiova, programata in etapa…

- Elias Charalambous, mulțumit dupa FCSB – Poli Iași 2-1. Tehnicianul vicecampioanei a reacționat dupa victoria echipei sale de pe Arena Naționala. Partida a contat pentru etapa a 6-a a Ligii 1. Dupa acest succes, FCSB iși continua forma excelenta din Liga 1. Vicecampioana Romaniei se afla, in momentul…

- Paul Papp, dupa Rapid – Petrolul 0-2. Fundasul „lupilor galbeni” a vorbit despre victoria echipei sale din Giulesti. Petrolul a castigat derby-ul etapei cu numarul 5 din Liga 1, gratie celor doua autogoluri ale lui Razvan Oaida si Borja Valle. Paul Papp ramane modest dupa victoria cu Rapid si recunoaste…