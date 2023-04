Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Bergodi s-a enervat dupa Sepsi – Universitatea Craiova 1-2. Antrenorul lui Sepsi a declarat ca elevii lui au jucat bine in meciul contra Universitatii Craiova. Chiar daca Sepsi a pierdut acasa, Cristiano Bergodi nu e suparat pe elevii lui. Ba mai mult, i-a laudat. Totodata, el a fost foarte…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca atat timp cat formatia sa are sanse teoretice sa castige titlul de campioana se va lupta pentru trofeu, fara a fi interesat foarte mult de rezultatele celorlalte contracandidate din play-off.…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – Rapid 3-1. Antrenorul oltenilor a fost incantat de jocul facut de elevii sai. Grație victoriei, oltenii s-au apropiat la doar 2 puncte de FCSB și continua sa spere la un loc pe podiumul Ligii 1. Eugen Neagoe, mulțumit dupa Universitatea…

- Alexandru Crețu (30 de ani), mijlocașul CS Universitații Craiova, a analizat infrangerea suferita de olteni, scor 2-3, pe terenul Farului, in runda cu numarul 3 din play-off-ul Superligii. Fotbalistul gruparii din Banie crede ca șansele ca CS Universitatea Craiova sa mai aiba pretețnii in lupta la…

- Farul Constanta este marea castigatoare a primei etape din play-off. Echipa lui Gica Hagi este singura care s-a impus. Farul Constanta a invins Sepsi in prima etapa din play-off, scor 2-1, si a profitat de rezultatele contracandidatelor. Dupa remiza de pe Arena Nationala, dintre FCSB si Universitatea…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…

- FCU Craiova a prins incredere inainte de finalul sezonului regular și spera in continuare la prezența in play-off-ul Superligii. Doar ca, pentru a realiza acest obiectiv, formația lui Napoli trebuie ca in primul rand sa treaca de Chindia Targoviște, marți, de la ora 18.00. Meciul se va disputa la Buzau…

- Un fost fotbalist din Banie nu crede ca Universitatea Craiova poate caștiga titlul! Pavel Badea, directorul de la CS Universitatea Craiova și fost fotbalist in Banie, spune ca trupa lui Eugen Neagoe nu este pregatita sa ridice trofeul de campioana. Duminica, Universitatea Craiova va avea un meci infernal…