Stiri pe aceeasi tema

- Jovan Markovic (23 ani) va fi imprumutat de Universitatea Craiova la FC Hermannstadt. Atacantul este deja in drum spre Sibiu. Internaționalul roman va fi imprumutat pentru un sezon la formația pregatita de Marius Maldarașanu, cel care s-a plans de lipsa jucatorilor. A amenințat chiar cu plecarea de…

- CFR Cluj a invins-o, duminica seara, pe teren propriu, cu 3-2, pe Dinamo București, intr-un meci din runda inaugurala a Superligii de fotbal, ediția 2024-2025. In primele partide ale etapei s-au consemnat rezultatele: Farul Constanța-Unirea Slobozia 0-1, AFC Hermannstadt-CS Universitatea Craiova 0-0,…

- Este incredibil modul in care au gandit și continua sa gandeasca lucrurile (daca le gandesc, perntru ca pare exact invers) mai marii fotbalului romanesc sa dea drumul unui nou sezon de Superliga! Este greu de crezut ca atunci cand au luat decizia de a da drumul la noul sezon pe 12 iulie, adica in luna…

- Universitatea Craiova a organizat duminica seara un eveniment special in care le-a prezentat fanilor atat noul echipament de joc, cat și cei cinci jucatori transferați in aceasta vara. La finalul evenimentului, trei dintre vedetele serii au acordat interviuri in care au vorbit despre atmosfera din Banie…

- Imprumutat sezonul trecut de la CFR, portarul Catalin Cabuz a fost cumparat definitiv de Hermannstadt, pentru 50.000 de euro. El a semnat un contract pe 4 ani. Hermannstadt și-a rezolvat problema portarului. Daca in sezonul recent incheiat l-a luat cu imprumut pe Catalin Cabuz, de la CFR Cluj, acum…

- Ionuț Gurau (25 de ani), portarul de la FCU Craiova, a fost daramat la capatul infrangerii cu Hermannstadt, din ultima runda a play-out-ului, in urma caruia echipa finanțata de Adrian Mititelu a retrogradat. Universitatea Craiova a deschis scorul, dar sibienii au reușit sa intoarca scorul, trimițandu-i…