- Petre Apostol Ieri, pe partia naturala de la Saint Moritz, Elvetia, sportiva prahoveana Ioana Corina Buzatoiu a evoluat in cadrul concursului de sanie simplu feminin de la Jocurile Olimpice de Tineret. Sportiva este legitimata la CSO Sinaia, fiind pregatita de Corina Dragan (prezenta in delegatia Romaniei…

- O patinatoare rusa, de 35 de ani, a fost grav ranita la Malley, in apropiere de Lausanne, in timpul repetiției ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice pentru Tineret (YOG), potivit www.archyde.com . Tanara, de naționalitate rusa, și domiciliata in Germania, a fost suspendata deasupra gheții la…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat oficial echipa care va reprezenta Romania la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret care va avea loc la Lausanne (Elvetia), in perioada 9-22...

- Absenta zapezii la altitudini joase si temperaturile mai ridicate fata de medie i-au constrans pe organizatorii Jocurilor Olimpice de iarna pentru Tineret, editia 2020, de la Lausanne (Elvetia) sa scurteze pistele probelor de schi alpin, insa acestia raman increzatori, scrie AFP. La Diablerets (cantonul…