- Sportiva romana Georgeta Popescu a cucerit, duminica, medalia de aur in proba de monobob, la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, editia de iarna. Georgeta Popescu a fost cronometrat in doua manse cu...

- The Romanian athlete Georgeta Popescu won on Sunday the gold medal in the one-woman bobsleigh event, at the Youth Olympic Winter Games in Lausanne, Switzerland. Georgeta Popescu was timed in two legs with 2 min 26 sec 84/100, seconded by Viktoria Cernanska (Slovakia), 2 min 27 sec 35/100, and Celine…

- Sportiva româna Ioana Corina Buzatoiu s-a clasat pe locul al saselea, vineri, în proba de sanie la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret, de la Lausanne, scrie Agerpres.Buzatoiu a fost cronometrata cu timpul de 1 min 50 sec 873/1000, dupa cele doua manse.Victoria…

- Delegatia Romaniei a obtinut prima medalie la Jocurile Olimpice de Iarna pentru Tineret de la Lausanne, dupa ce Ramona Ionel a terminat pe locul 3 la patinaj viteza, echipe mixte, potrivit news.roAccident MORTAL - Au intervenit o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD și 10 pompieri…

- O patinatoare rusa, de 35 de ani, a fost grav ranita la Malley, in apropiere de Lausanne, in timpul repetiției ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice pentru Tineret (YOG), potivit www.archyde.com . Tanara, de naționalitate rusa, și domiciliata in Germania, a fost suspendata deasupra gheții la…

