Anca Alexandrescu: De ce ati facut aceste investitii in familia Geoana?Josette Rizea: La plimbarea cu barca, Geoana a discutat cu soțul meu cum ca ce ar fi sa fie deputat. Cristian și-a dorit sa intre in politica. Bine, nu si-a inchipuit ca o sa urmeze ceea ce a urmat. A intrat in acest joc din dorinta de a face chestia asta. Am fost alaturi de el desi mi s-a parut un pic... și am zis hai sa vedem și am mers mai departe pe ideea acessta.Pe barca, ei au stabilit ca urma la sfarsitul lui august o intalnire a PSD undeva la Mangalia. Pentru a merge acolo... ne-am intors in Romania, sotul a mers acolo…