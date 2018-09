Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular European nu va exclude automat formatiunea Fidesz, a premierului ungar Viktor Orban, in contextul procedurii Uniunii Europene de sanctionare a Ungariei, afirma liderul PPE, Joseph Daul, subliniind ca trebuie verificata situatia statului de drept si in alte tari, inclusiv in Romania.

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, lider al Partidului Libertatii (FPO, extrema dreapta), a propus luni formarea unui bloc comun in cadrul Parlamentului European cu partidul premierului ungar Viktor Orban, transmite AFP. "Invit cu placere prim-ministrul ungar Viktor Orban si partidul sau…

- Conservatorul german Manfred Weber, care aspira sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat intr-un interviu difuzat vineri de mai multe publicatii europene, intre care si ziarul spaniol El Pais, ca doreste sa colaboreze cu toata lumea, inclusiv cu vicepremierul italian Matteo Salvini,…

- Conservatorul german Manfred Weber, care aspira sa devina viitorul presedinte al Comisiei Europene, a exclus joi orice ''tratament favorabil'' pentru premierul ungar Viktor Orban in chestiuni care afecteaza ''valorile fundamentale'' ale Uniunii Europene, in contextul…

- Reuniunea de la Milano dintre liderul Ligii Nordului Matteo Salvini si premierul maghiar Viktor Orban este doar prima mutare de pion pe tabla de sah. De aici si pana in mai 2019, cand vor avea loc alegerile, partidele italiene vor incerca sa stranga noi aliante si/sau sa si le consolideze pe cele vechi.…

- O alta organizație Soros a incercat sa intervina in afacerile mass-media din Ungaria, a declarat sambata grupul parlamentar al partidului de guvernamant, Fidesz, ca reacție la o declarație recenta a Reporterilor Fara Frontiere (RSF).

- Deputatul Victor Ponta a afirmat ca, pentru români, Centenarul Marii Uniri este un moment festiv, iar premierul Ungariei, Viktor Orban, care a spus sâmbata ca pentru maghiari Centenarul Marii Uniri nu reprezinta "un moment festiv", "ar

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a scris pe contul sau de Facebook faptul ca fiecare tara are dreptul de "a apara cultura si granitele crestine si sa nu vorbeasca despre migratie", iar mesajul este insotit de un clip video cu discursul sau sustinut la Universitatea de Vara din Baile Tusnad siu cu momente…