Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a anuntat joi seara numirea lui Brian Deese, fost expert pe teme economice si climatice in Administratia Barack Obama, in functia de viitor director al Consiliului Economic National, informeaza site-ul Axios.com. Brian Deese a fost director adjunct al…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a declarat, miercuri, ca nu se va grabi in relatia cu Administratia Chinei, explicand ca se va consulta cu aliatii SUA pentru stabilirea abordarii fata de Beijing, anunța MEDIAFAX. Intr-un interviu acordat cotidianului The New York Times,…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a prezentat, luni, noi propuneri pentru functii importante in viitoarea Administratie de la Washington, Janet Yellen fiind desemnata pentru functia de secretar al Trezoreriei, noteaza Mediafax. Janet Yellen, fost presedinte al Rezervei Federale (FED),…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului, doi…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- Presedintele ales a fost imbratisat de toata familia si si-a petrecut restul zilei acasa, sarbatorind in continuare victoria alaturi de cei dragi. 11.07.20 pic.twitter.com/HHVJMmIoAW — Naomi Biden (@NaomiBiden) November 7, 2020 Ieri, dupa ce aflat vestea cea mare, Joe Biden a anuntat…