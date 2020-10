Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, are un avans de 10% fata de presedintele Donald Trump in preferintele electorale, iar cei mai multi alegatori cred ca liderul de la Casa Alba ar fi evitat infectarea daca ar fi tratat pandemia cu mai multa seriozitate, informeaza…

