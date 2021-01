Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Kamala Harris au depus miercuri juramantul de investire in functia de presedinte și vicepreședinte al Statelor Unite. Biden a depus juramantul in fata judecatorului John Roberts, seful Curtii Supreme, pe o biblie de la Douay-Rheims, de familie, veche de 127 de ani, pe care a depus juramantul...…

- Kamala Harris face istorie! Odata cu victoria lui Biden, ea devine prima femeie vicepreședinte din istoria SUA. Are 56 de ani și e nascuta in California, din parinți imigranți: tatal - jamaican și mama - indianca.

