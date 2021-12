Josep Borrell: "UE va sprijini ferm Ucraina" în cazul unui atac militar din partea Rusiei Uniunea Europeana &"lucreaza pentru a evita o criza&", dar &"va sustine ferm Ucraina&" în cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, în contextul în care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara în Ucraina anul viitor.



&"Lucram pentru a evita o criza, dar, în fata oricaror circumstante neprevazute, UE va sprijini ferm Ucraina&", a afirmat Borrell într-un interviu pentru ziarul italian Repubblica, în care a subliniat ca este necesar ca &"fiecare sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

