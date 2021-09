Uniunea Europeana va discuta cu talibanii, in cazul in care conditiile o permit, dar acest lucru nu inseamna ca blocul comunitar recunoaste un nou guvern afgan, a afirmat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de AFP si Reuters. ''Am decis sa lucram intr-o maniera coordonata, sa ne coordonam contactele cu talibanii, inclusiv printr-o prezenta la Kabul in cazul in care conditiile de securitate permit acest lucru'', a declarat Borrell intr-o conferinta de presa dupa reuniunea informala a ministrilor de externe europeni, desfasurata in Slovenia. Aceasta prezenta la…