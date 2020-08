Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul UE pentru Afaceri Externe, spaniolul Josep Borrell, avertizeaza ca exista riscul transformarii Belarusului in „a doua Ucraina”, tara macinata de razboi de mai bine de sase ani.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a atras atentia asupra riscului de a asista la o transformare a Belarusului intr-o "a doua Ucraina", considerand necesar sa se discute cu presedintele Aleksandr Lukasenko, conform unui interviu aparut duminica in cotidianul spaniol El Pais si citat de AFP,…

- Aleksandr Lukasenko a ordonat miercuri guvernului sa puna capat tulburarilor si sa intareasca frontierele, in a 11-a zi de proteste ale opozitiei, care contesta rezultatele alegerilor prezidentiale din 9 august. Uniunea Europeana nu a recunoscut rezultatul acestui scrutin, iar cancelarul german Angela…

- Uniunea Europeana trebuie sa trimita un semnal clar Moscovei ca orice angajament militar in Belarus ar fi inacceptabil, a declarat luni ministrul de externe ceh Tomas Petricek, apreciind ca 'indreptatite' temerile privind o posibila interventie rusa in Belarus, in declaratii facute la postul de televiziune…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa potrivit…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a dat asigurari miercuri, in cursul unei vizite la granita dintre Grecia si Turcia, ca Uniunea Europeana este decisa sa-si apere frontierele, pe fondul temerilor exprimate de ministrul grec de externe, Nikos Dendias, in legatura cu un nou val de migratie incurajat…

- Uniunea Europeana acuza Rusia și China ca au efectuat campanii de dezinformare în timpul pandemiei de coronavirus în încercarea de a "submina" democrațiile, potrivit unui document consultat marți de AFP."Anumite țari terțe, în special Rusia și China, s-au…