- NATO se asteapta ca luptele si criza umanitara din Ucraina sa se intensifice in urmatoarele zile, informeaza DPA. „Vedem cu groaza numarul tot mai mare de victime civile si distrugerile necugetate comise de fortele ruse. Poporul ucrainean rezista cu curaj si hotarare, insa urmatoarele zile vor aduce…

- Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

- Rinat Akhmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina si patron al echipei de fotbal Sahtior Donetsk, a luat o decizie radicala la 10 zile de la declansarea razboiului. "Rusia este o tara agresoare si Putin un criminal de razboi. Ucraina a fost mereu pacifista si nu a atacat pe nimeni. Astazi, in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marți intr-un discurs la Consiliul ONU al Drepturilor Omului, in situația in care presedintele rus Vladimir Putin isi atinge scopul de a rasturna Guvernul de la Kiev, crizele umanitare si ale drepturlor omului din Ucraina „nu vor face altceva decat…

- O delegație a Rusiei a sosit in Belarus pentru negocieri cu Ucraina, a declarat duminica, 27 februarie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. „In conformitate cu acordul, delegația rusa formata din reprezentanți ai Ministerului de Externe, ai Ministerului Apararii și ai altor agenții,…

- Didi nu a dat nicio explicatie pentru schimbare si nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii suplimentare. Luni, Didi a spus ca va parasi Rusia pe 4 martie, la aproximativ un an si jumatate dupa ce a lansat serviciile acolo. Compania este in Kazahstan de aproximativ un an. ”Din pacate, din cauza…

- In ziua in care Rusia a invadat Ucraina, doi tineri din Kiev au decis sa se casatoreasca. Deși aveau nunta planuita peste cateva luni, de teama ca vor muri au decis sa devina soț și soție mai devreme.

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca presedintele rus, Vladimir Putin, a luat decizia ca Rusia sa invadeze Ucraina in cateva zile si ca, in acelasi timp, capitala Kiev va fi si ea atacata. Biden a precizat, insa, ca Rusia inca poate alege calea diplomatiei. ”In acest moment, sunt convins ca…