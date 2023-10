Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, a spus vineri, inaintea ședinței de Guvern, ca au fost aprobate ajutoare pentru palestinienii din Fașia Gaza. ”Ajutorul consta in produse alimentare, apa, haine, paturi și incalțaminte, pe care Ministerul Apararii la va transporta urgent acolo cu avionul”, a precizat premierul…

- SUA a recurs la dreptul de veto in cazul unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, care ar fi cerut o suspendare a ostilitatilor din conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fasia Gaza, scrie observatornews.ro .

- Meta, compania-mama a Facebook și Instagram, a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita „posibilele comentarii nepotrivite sau nedorite” la postarile despre conflictul dintre Israel si Hamas, transmite Reuters.Meta va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, presedinta Comisiei Europene a facut un anunț important in contextul razboiului izbucnit intre Israel și gruparea Hamas. Ursula von der Leyen a anuntat triplarea ajutorului umanitar pentru populatia din Fasia Gaza.

- Raluka de afla la Tel Aviv sambata, cand militanții Hamas au inceput sa lanseze rachete, din Fașia Gaza, spre ținte strategice din Israel. Cantareața a reușit sa ajunga acasa și a povestit cum a trait prima zi a razboiului.

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…