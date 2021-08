Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu talibanii, scrie digi24.ro , cu referire la AFP.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu insurgentii, transmite AFP. Antony Blinken a discutat separat cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov…

- China si Rusia au incheiat vineri manevre militare comune, trimitand un semnal de forta pe fondul crizei din Afganistan, unde talibanii continua sa avanseze sub privirile atente ale Beijingului, a carui prioritate -potrivit expertilor - este protejarea zonei pentru a preveni o recrudescenta a extremismului…

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- China si Rusia au inceput luni manevre militare comune "antiteroriste" intr-un moment in care cele doua tari se confrunta cu "provocari din cauza schimbarii situatiei de securitate in Asia Centrala" in urma retragerii trupelor americane din Afganistan, mentioneaza marti presa oficiala chineza, citata…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a atentionat China si Rusia sa nu utilizeze distribuirea de vaccinuri anti-COVID-19 pentru a-si extinde influenta in lume, informeaza marti dpa. Lupta impotriva pandemiei nu ar trebui sa fie despre "inregistrarea de avantaje geostrategice pe termen…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a pledat in favoarea aderarii statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana, numind extinderea un „proiect pozitiv pentru pace si prosperitate”, informeaza dpa. „Extinderea poate aduce beneficii imense atat regiunii, cat si Europei in ansamblu,…