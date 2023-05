Stiri pe aceeasi tema

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a propus adaugarea a 3,5 miliarde de euro la un fond utilizat pentru finanțarea ajutorului militar pentru Ucraina, au declarat miercuri surse din UE, citate de Reuters.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, indeamna marina militara din tarile membre sa patruleze prin Stramtoarea Taiwan, potrivit unui articol de opinie publicat duminica de un saptamanal francez, dupa ce marti a afirmat ca Taiwanul este "crucial" pentru Europa, noteaza AFP, citat de Agerpres.Europa…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a deplans marti "impasul politic" din Peru si a condamnat "utilizarea disproportionata a fortei" pentru a reprima manifestatiile, noteaza AFP, citat de Agerpres."Suntem ingrijorati pentru Peru", le-a spus el deputatilor europeni reuniti la Strasbourg. "Peru…

- Taiwanul este "crucial" pentru Europa din punct de vedere economic si strategic, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, la cateva zile dupa afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care invita "sa nu se mearga pe urmele" SUA, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca este necesara o prezenta sporita a NATO in Marea Neagra, „ceea ce reclama includerea problematicii acestei zone in toate procesele relevante pentru consolidarea securitatii spatiului euroatlantic”, informeaza AGERPRES . „Marea Neagra este acum mai mult…

- Romania se numara printre cele 17 țari membre ale Uniunii Europene care au semnat proiectul de achiziție in comun de muniție ce ar urma sa fie furnizata Ucrainei, informeaza Rador.E un plan in trei etape de transfer catre Ucraina, a un milion de obuze, in valoare de doua miliarde de euro in urmatoarele…

- Vineri, șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, a apreciat ca se observa „o mica ameliorare in plan diplomatic cu Rusia pe perioada reuniunii G20 din India, in pofida divizarilor legate de Ucraina, relateaza AFP . In marja reuniunii G20 care s-a incheiat joi, 2 martie, fara un comunicat comun, secretarul…