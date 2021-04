Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150.000 de militari rusi au fost comasati la frontiera Ucrainei si in Crimeea anexata, a anuntat luni seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, dupa reuniunea in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, in cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE), informeaza Reuters…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a discutat marți cu omologul sau rus, Vladimir Putin despre conflictul dintre Rusia și Ucraina, liderul american exprimandu-și ingrijorarea fața de acumularea brusca de trupe rusești in Crimeea și la frontiera cu Ucraina. Totodota, Biden a reafirmat…

- Dupa mișcarile trupelor rusești la granițele nordice și estice, șeful diplomației europene, Josep Borrell, asigura Kievul de susținere din partea Bruxelles-ului. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a promis, duminica, sprijinul „neclintit” al Uniunii Europene (UE) pentru Kiev și și-a exprimat…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis duminica sprijinul "neclintit" al UE acordat Kievului si, in acelasi timp, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu miscarile de trupe ruse langa Ucraina, noteaza AFP. "Urmarim cu profunda ingrijorare activitatea militara rusa in jurul Ucrainei",…

- Uniunea Europeana, prin vocea Inaltului reprezentant Josep Borrell, a condamnat duminica seara "o escaladare inacceptabila a violentei"si "o cale absurda" aleasa de junta militara din Myanmar, dupa ce sambata s-a inregistrat cea mai sangeroasa represiune dupa lovitura de stat militara din 1 februarie,…

- Ministrii de externe ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord luni sa mearga mai departe in privinta adoptarii de sanctiuni impotriva mai multor oficiali rusi de rang inalt, drept replica la incarcerarea opozantului rus Aleksei Navalnii, au declarat surse diplomatice UE. La reuniunea ministrilor…