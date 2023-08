Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, s-a declarat convins miercuri ca Rusia va gasi "rapid" un inlocuitor care sa conduca grupul de mercenari Wagner, dupa moartea fostului lider, Evgheni Prigojin, transmite EFE."Sunt sigur ca vor gasi rapid un inlocuitor…

- Moartea lui Evgheni Prigojin, al carui avion s-a prabusit miercuri in Rusia, a fost confirmata de expertiza genetica, a anuntat duminica aceasta Comitetul de Ancheta rus, informeaza agentiile de presa internationale. In urma unor ‘expertize genetice moleculare’, s-a stabilit ca identitatile celor zece…

- Purtatorul de cuvant al guvernului francez, Olivier Veran, a declarat joi ca exista "indoieli rezonabile" cu privire la "conditiile" accidentului aerian in care se presupune ca a murit seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, la originea unei rebeliuni in iunie in Rusia, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a avertizat intr-un interviu dat publicitatii marti ca grupul Wagner profita de instabilitatea provocata de lovitura de stat din Niger, relateaza AFP, conform Agerpres.Secretarul de stat american a declarat intr-un interviu pentru BBC ca nu crede ca grupul…

- La cateva ore dupa ce șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a inceput o revolta de scurta durata in Rusia, in iunie, serviciul de securitate interna al tarii, FSB, a retinut mai multi ofiteri militari de rang inalt, intre care generalul Serghei Surovikin, seful fortelor aerospatiale, relateaza…

- Statele Unite au anuntat marti noi sanctiuni impotriva activitatilor grupului de mercenari rusi Wagner in Africa, in special in Republica Centrafricana, la cateva zile dupa revolta initiata de liderul sau, Evgheni Prigojin, transmite AFP, citat de Agerpres.Statele Unite urmau sa anunte aceste masuri…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…