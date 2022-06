Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pune lumea in pericolul foametei, prin blocarea exporturilor de cereale din Ucraina si prin restrictiile asupra propriilor exporturi, a acuzat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, informeaza AFP.

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Uniunea Europeana a acuzat marti autoritatile ruse ca au comis un atac cibernetic asupra unei retele de sateliti cu o ora inainte de invadarea Ucrainei pentru a pregati terenul pentru asalt. Este pentru prima data cand UE acuza deschis puterea rusa ca a comis un atac cibernetic, a precizat seful diplomatiei…

- Berlinul trebuie ''sa-si asume un rol de prim plan in Europa, mai ales in chestiuni de politica estica'', a indicat ministrul ucrainean de externe, precizand ca acest lucru trebuie sa fie valabil atat in ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, cat si in privinta sanctiunilor contra Rusiei sau acordarii…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a acuzat luni Rusia ca ‘provoaca foamete in lume’ prin razboiul pe care il duce in Ucraina, distrugand stocuri de grau si impiedicand exportarea acestuia, in special in Africa, relateaza AFP. ‘Rusii atribuie sanctiunilor (impuse de Occident) responsabilitatea…

- Ministrii de externe ai tarilor din Uniunea Europeana vor analiza luni, la Luxemburg, al saselea pachet de sanctiuni contra Moscovei, dar chestiunea eventualei opriri a achizitiei de petrol si gaz din Rusia inca ii divizeaza pe Cei 27, informeaza AFP. ”Am impus sanctiuni grele contra Rusiei si suntem…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, afirma ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara precedent.…