- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, și miniștrii de Externe din cele 27 de țari membre UE se reunesc la Kiev, in ziua de luni, 2 octombrie 2023. Anunțul despre aceasta reuniune a fost facut, in dimineața de 2 octombrie, chiar de Josep Borrell. Intalnire istorica a miniștrilor de Externe din UE,…

- UPDATE 12:00 - O mama și fiicele sale, ranite intr-un bombardament rusesc la HersonCel putin trei persoane, membre ale aceleaiti familii, au fost ranite intr-un bombardament rusesc in orasul Herson (sud) duminica seara, anunta luni autoritatile ucrainene, relateaza CNN. Este vorba despre o mama si doua…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, in timpul unei vizite la Kiev, ca Ucraina are nevoie de mai mult ajutor militar și a promis sprijinul continuu al UE, noteaza Reuters. “Ucraina are nevoie de mai mult ajutor cat mai repede”, a spus el intr-o declarație postata…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri, 29 septembrie, ca va trebui sa se raspunda unor "intrebari foarte dificile" inainte ca Uniunea Europeana sa poata macar incepe discuțiile de aderare cu Ucraina, scrie Reuters.Țarile UE urmeaza sa decida in decembrie daca vor permite Ucrainei sa inceapa…

- In cadrul intalnirilor informale care vor avea loc miercuri si, respectiv, joi la Toledo (Spania), ministrii apararii si de externe din Uniunea Europeana vor discuta despre razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si situatia din Niger dupa lovitura de stat din aceasta tara africana.

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana discuta joi, la Bruxelles, despre starea relatiilor cu Turcia, in contextul realegerii presedintelui Recep Tayyip Erdogan si al demersurilor diplomatice referitoare la aderarea Suediei la NATO.