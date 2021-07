Stiri pe aceeasi tema

- In fata noastra se afla o lupta lunga contra pandemiei COVID-19 si lumea in ansamblul ei nu va depasi aceasta pandemie pana anul viitor, estimeaza șeful diplomatiei UE, Josep Borrell. El este de parere ca pandemia va lasa in urma o lume diferita, mai digitala, dar cu noi inegalitati și cu o competiție…

- In timp ce unele dintre aceste reguli se refera doar la politica și la forma locala de guvernare, mulți oameni obișnuiți – precum sunt Liao și Leung - au resimțit cu prisosința efectele pandemiei de coronavirus. Motivul? Pe masura ce cazurile de infectare cu Covid-19 au crescut, trecerea frontierei…

- Pandemia de coronavirus este departe de a se termina, a avertizat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, la incheierea reuniunii anuale a organizatiei, care a avut loc luni, in sistem online. „Ar fi o eroare monumentala ca vreo tara sa creada ca pericolul a trecut”,…

- Seful DSU, Raed Arafat, afirma, joi seara, ca pandemia nu a trecut, chiar daca momentan suntem ”intr-o situatie buna”, scrie News.ro. Arafat atrage atentia ca ”oricand poate sa se schimbe” situatia actuala, iar vaccinarea este singura solutie pentru a pune capat pandemiei. Intrebat cand vom reveni cu…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este foarte mulțumit de modul in care a decurs campania de vaccianare anti-coronavirus pana in prezent. Șeful statului a mai menționat ca restricțiile nu anuleaza pandemia de coronavirus. „Am vazut ca și in aceste zile la radio, la televizor, peste tot s-a dezbatut…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Seful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, ca Rusia si China impiedica reactia internationala la puciul militar din Myanmar si ca UE ar putea oferi mai multe stimulente economie daca democratia va reveni in tara, transmite Reuters. ”Nu este o surpriza faptul…