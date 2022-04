Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista un sprijin suficient din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru un embargo complet sau un tarif punitiv asupra importurilor de petrol si gaze rusesti, a declarat luni Josep Borrell, diplomatul de top al UE, citat de cotidianul german Die Welt. „In acest moment, noi, in UE, nu…

- Nu exista o susținere suficienta din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru un embargo complet asupra importurilor de petrol și gaze din Rusia, a declarat, luni, șeful diplomației europene Josep Borrell, citat de ziarul german Die Welt, potrivit Reuters.

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a transmis luni Uniunii Europene ca actualele si posibilele viitoare sanctiuni impotriva Rusiei risca sa creeze unul dintre cele mai puternice socuri ale ofertei de petrol care au existat vreodata și ca inlocuirea petrolului rusesc cu cel din alte surse…

- Țarile membre ale Uniunii Europene nu au convenit asupra unui plan de boicotare a petrolului rusesc, transmite Reuters. Prin urmare, preturile titeiului au scazut joi cu aproape 2%. Invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe 24 februarie, a determinat UE sa se angajeze sa reduca dependenta de combustibilii…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar urma sa ajunga la un acord care va permite milioanelor de refugiati ucraineni sa isi schimbe in urmatoarele trei luni grivnele in monede utilizate in UE la cursul de schimb al Bancii Nationale a Ucrainei. Acest acord urmarește sa ajute milioanele de refugiati…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele CE Ursula Von der Leyen, ca este clar ca dependenta Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminata si ca este nevoie sa insistam mai mult si mai bine pe surse energetice alternative. “Am gasit intelegere totala cand am spus…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a anuntat marti ca a incetat procedura in derulare privind mina de carbune de la Turow, din Polonia, dupa un acord convenit la 3 februarie intre Varsovia si Praga.

- Uniunea Europeana a cerut luni „evitarea crizelor de nervi” în criza dintre Rusia si Ucraina si a reactiilor alarmiste, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell.„Stim foarte bine care este nivelul amenintarilor si modul în care sa reactionam. Trebuie…