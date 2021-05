Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor aduce joi in discutie impunerea de sanctiuni asupra unor sectoare economice din Belarus, in urma incidentului de duminica in care un avion a fost fortat sa aterizeze la Minsk pentru retinerea unui jurnalist disident, a afirmat seful diplomatiei UE, Josep Borrell, transmite Reuters.



"Deturnarea avionului si arestarea a doi pasageri sunt complet inacceptabile si vom incepe sa discutam implementarea de sanctiuni economice si sectoriale, a declarat presei diplomatul UE, inainte de reuniunea ministrilor de externe ai celor 27 de la Lisabona.

…