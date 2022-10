Stiri pe aceeasi tema

- Unii ministri de externe din Uniunea Europeana au cerut luni noi sanctiuni impotriva Iranului, daca se va dovedi implicarea Teheranului in razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.

- Iranul a criticat Uniunea Europeana pentru pozitia ei fata de protestele ce au loc in tara, in timpul unui apel telefonic cu un oficial al UE in cursul caruia a negat de asemenea informatiile despre vanzari de arme catre Rusia, informeaza sambata DPA. „Tulburarile, incendierile si operatiunile teroriste…

- Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a transmis joi omologului sau chinez Wang Yi o solicitare din partea Uniunii Europene ca Beijingul sa-si utilizeze influenta pe langa Rusia pentru a opri razboiul in Ucraina, relateaza EFE.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, si liderii unor tari aliate din NATO, Uniunea Europeana si Grupul G7 au discutat despre situatia din Ucraina, despre actiunile de sanctionare a Rusiei si despre solutii pentru depasirea crizei energetice, anunta

- Perspectiva Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar nostalgicii dupa perioada sovietica trebuie sa ințeleaga ca Rusia nu este un stat atractiv. Despre aceasta o spune istoricul Anatol Petrencu potrivit caruia, Republica Moldova nu trebuie sa accepte politica agresiva a Moscovei, iar razboiul…

- Uniunea Europeana condamna „violarea iresponsabila” a regulilor de securitate nucleara de catre Rusia cu activitati militare desfasurate in jurul centralei ucrainene de la Zaporojie, a declarat sambata seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de France Presse. „UE condamna activitatile militare…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, vineri, ca Romania a fost alaturi de Republica Moldova de-a lungul anilor ‘la bine si la greu’, aratand ca vocea Romaniei „a rasunat puternic” la Bruxelles in sustinerea acordarii Moldovei a statutului de tara candidata pentru aderarea la Uniunea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca ”sanctiunile consolidate si prelungite ale UE impotriva Kremlinului” transmit ”un semnal puternic Moscovei”, acela ca Uniunea ”va mentine presiunea ridicata atat timp cat va fi nevoie”. Detaliile sanctiunilor sunt inca neclare, deoarece…