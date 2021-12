Josep Borrell: Crizele din 2021 nu ne-au permis abordarea pe termen lung a problemelor

Stiri pe aceeasi tema

- Crizele din Ucraina și Belarus și din jurul acestora se afla pe primul loc pe agenda internaționala, fiind exemple ale unei noi paradigme, în care amenințarile hibride și politicile de putere destabilizeaza vecinatatea Uniunii Europene și nu numai, a transmis Înaltul Reprezentant al…

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…

- Compania rusa Gazprom a anuntat, miercuri, ca a acceptat ca amane sistarea alimentarii cu gaze a Republicii Moldova, in contextul in care Guvernul de la Chisinau a semnalat ca va incepe plata restantelor, informeaza agentia Reuters. Gazprom avertizase luni ca va sista aprovizionarea cu gaze a Repreblicii…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au convenit luni sa extinda sanctiunile împotriva Belarusului, care a denuntat în schimb drept ”absurde” acuzatiile occidentale ca ar conduce o criza a migrantilor care a lasat mii de oameni blocati în padurile înghetate…

- Republica Moldova este o victima a eforturilor Rusiei de a utiliza gazele naturale pentru a-si intimida vecinul mai mic, a declarat joi Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, fara a oferi detalii in acest sens, potrivit Reuters.

- Înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri externe, Josep Borrell, a declarat la summitul UE început pe 21 octombrie, ca criza prețurilor la energie este rezultatul unui „joc geopolitic major”, relateaza MOLDPRES cu referire la Digi24. „Actualele preturi la energie…