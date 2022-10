Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene a spus ca vestile de pe campul de lupta "sunt bune pentru Ucraina", care "reia ofensiva". In schimb, a avertizat ca acest conflict este "un razboi conventional in care este implicata o putere nucleara, o putere nucleara care in acest moment inregistreaza esecuri in conflictul…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a avertizat miercuri ca razboiul din Ucraina intra intr-o noua faza „periculoasa” si intr-un „scenariu infricosator” deoarece Rusia inregistreaza esecuri in conflictul conventional si ameninta cu folosirea armelor nucleare.…

- „Razboiul a intrat intr-o noua faza. O faza fara indoiala periculoasa, pentru ca ne aflam in fata unui scenariu infricosator, in privinta caruia nu trebuie sa inchidem ochii”, a declarat Josep Borrell.

- Conflictul din Ucraina apasa asupra intregului sistem umanitar si ar putea avea efecte de durata legate de capacitatea organizatiilor de a face fata situatiilor de urgenta din intreaga lume, a avertizat marti Crucea Rosie, citata miercuri de France Prese. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Incercand sa explice recentele victorii ale armatei ruse in Ucraina, o serie de oficiali ucraineni au ales sa spuna ca toți‚ rușii proști’ sunt morți. Este o insulta devenit oarecum un compliment, asta insemnand ca, in cele din urma, rușii au gasit un mod de lupta mai eficient dupa incompetentul…